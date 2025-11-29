Thomas Stipsits: "Wenn man nominiert wird, will man's halt dann auch gewinnen"
Stipsits bezeichnete die ROMY-Gala in Kitzbühel in seiner Rede als "schönstes Zeltfest Österreichs". "Ich hoffe, dass das so bleibt", sagte er im Gewinner-Interview im Anschluss an die Gala. "Weil normalerweise habe ich bei den Zeltfestesten immer gespieben."
(kurier.tv ) 29.11.25, 13:00
Thomas Stipsits hat ein goldenes Händchen – und das nicht nur, wenn er gerade die ROMY in der Hand hält. Nach dem Riesenerfolg mit „Griechenland“ und „Love Machine“ punktet Stipsits nun mit seinen Stinatz-Krimis – und deren Verfilmungen fürs Fernsehen. Die „Kopftuchmafia“ verhalf ihn nun zur zweiten ROMY in Folge, seiner insgesamt dritten.
