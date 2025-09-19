Mehr aus KURIER News

SOKO Elch: So wartet Oberösterreich auf Emil

Mind. 2 Tote: Schreckliche Bluttat in Wien-Leopoldstadt

Fahrplan 2026: Koralmbahn ab 16. Dezember in Betrieb

Straffällige Jugendliche werden durch "Buddies" unterstützt

Gasspeicher für den Winter gefüllt

Jürgen Pfaffinger zwischen Mikrofon und Bühne: Ein Fall für Pater Brown

Nachrichtenstimme und Schauspieler: Jürgen Pfaffinger tauscht das Radiostudio gegen den Pfarrhof. In „Ein Fall für Pater Brown“ verkörpert er einen unkonventionellen Priester – charmant, humorvoll und ein bisschen wie James Bond.

profil & die FPÖ: Eine Geschichte ohne Missverständnisse

profil feiert sein 55-jähriges Bestehen mit einer besonderen Eventreihe im Theater Akzent. Thema diesmal: profil & die FPÖ. Mit dabei: Ex-Vizekanzler & FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Publizist Andreas Mölzer, Chefredakteurin Anna Thalhammer, Innenpolitikchef Gernot Bauer und ORF Report-Chefin Eva Linsinger.

freizeit im neuen Look: mehr Reisen, Mode und Kulinarik

Die KURIER freizeit startet mit einem großen Relaunch durch: neue Rubriken, noch mehr zu Reisen, Mode und Kulinarik. Chefredakteurin Marlene Auer verrät, was sich ändert und worauf sich die Leser:innen freuen dürfen. Von Genuss bis Lifestyle – die freizeit präsentiert sich modern, vielfältig und am Puls der Zeit.

Einheitliches Hundegesetz für ganz Österreich? Hundecoach Bernd Pierstorff fordert klare Regeln

Seit 25 Jahren arbeitet Hundecoach Bernd H. Pierstorff mit Hunden. Als Clubobmann des Vereins fairdog warnt er: Nicht die Tiere sind das Problem, sondern ihre Halter. Er fordert ein Zuchtverbot für Kampfhunderassen, ein einheitliches Hundegesetz für ganz Österreich und verpflichtende Schulungen für künftige Hundehalter.

"SOKO Elch": Oberösterreich wartet auf Emil

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, Oberösterreich ist bereit für den "Grenzübertritt". Vor kurzem wurde unter der Leitung von Agrar- und Jagdlandesrätin Michaela Langer-Weninger, ÖVP, sogar eine "SOKO Elch" ins Leben gerufen.

