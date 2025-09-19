Die KURIER freizeit startet mit einem großen Relaunch durch: neue Rubriken, noch mehr zu Reisen, Mode und Kulinarik. Chefredakteurin Marlene Auer verrät, was sich ändert und worauf sich die Leser:innen freuen dürfen. Von Genuss bis Lifestyle – die freizeit präsentiert sich modern, vielfältig und am Puls der Zeit.