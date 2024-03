Verdächtige in Russland sollen sich schuldig bekannt haben

Nach dem verheerenden Anschlag auf ein Konzert in Moskau mit 137 Tote sind vier Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Drei der Männer bekannten sich in allen Anklagepunkten für schuldig – ihnen droht lebenslange Haft. Bei dem Anschlag auf die Konzerthalle am vergangenen Wochenende handelt es sich um den schwersten Anschlag in Moskau seit Jahren. Zu der Tat bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.