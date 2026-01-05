Dreokönigsaktion: Die Sternsinger zu Gast bei KURIER TV

Nach der Identifizierung aller 40 Todesopfer des Brandinfernos in Crans-Montana steht fest: Viele derjenigen, die es nicht mehr lebend aus der brennenden Bar schafften, sind noch nicht volljährig gewesen. Das jüngste Todesopfer ist eine 14-jährige Schweizerin.
Die USA haben am Samstag Ziele in Venezuela angegriffen und Nicolás Maduro festgenommen. Bei einer Pressekonferenz hat Donald Trump auch Kolumbien gedroht und erneut Ansprüche an Grönland gestellt. Dänemarks Regierungschefin rief die USA dazu auf, "mit den Drohungen aufzuhören".