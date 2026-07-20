Liebe über den Tod hinaus: „Ghost“ erobert Felsenbühne Staatz
KURIER TV Aktuell vom 20.07.2026
20.07.26, 16:00
(kurier.tv ) 20.07.26, 16:00
Die legendäre Liebesgeschichte von Sam und Molly kommt als Open-Air-Musical nach Staatz. Vor der eindrucksvollen Kulisse der Felsenbühne treffen große Emotionen, bekannte Melodien und eine berührende Geschichte über Liebe, Verlust und Hoffnung aufeinander. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren. KURIER TV war dabei und hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen.