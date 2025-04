Spektakuläre Höhenrettung im Museum

Zu einer atemberaubenden Übung ist es in der Kuppel des Naturhistorischen Museum in Wien gekommen. Die Höhenrettung hat in einer Abseilaktion ein besonderes Szenario geprobt: Ein medizinischer Notfall auf einer Plattform. Bernd Benedikt Richter hat sich in luftige Höhen begeben

(kurier.tv ) 07.04.25, 17:41