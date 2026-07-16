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IHS: Nur ein Prozent Wirtschaftswachstum pro Jahr bis 2030

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VÖZ-Präsident Nowak über ORF, Medienförderung und die Zukunft der Zeitung

Werbegeld wandert zu den Tech-Giganten, KI verändert den Journalismus und die Politik reagiert zu langsam. Rainer Nowak, der neue Präsident des Zeitungsverbands, erklärt in der Sendung „bei Gebhart“, welche Reformen der Medienstandort Österreich jetzt dringend braucht.

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Wien Museum: „Die Donauinsel - 21 Kilometer Freiraum“

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Dino-Rekord: T-Rex-Skelett für 50 Millionen Dollar versteigert

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Reportagen/SportRapport

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Gemeinsam mit den Spezialisten der einzelnen Disziplinen bringen wir die Fünfkampf-Athleten des Bundesheers an ihr Limit. Wir machen sie bereit für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Mit vollem Einsatz arbeiten Dominic Einwaller, Noah Poberschnigg, Stefan Dörflinger und Patrick Pitzl daran, ihre Leistung auf höchstem Niveau abzurufen. Teil 1/2

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