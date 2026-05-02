Er füllt das Burgtheater, denkt Mozart mit Pop zusammen: Schauspieler, Regisseur und Musiker Nils Strunk spricht im KURIER Talk über Kreativität, ausverkaufte Abende und warum Unterhaltung höchste Kunst sein kann.
Melk ist mehr als nur das berühmte Stift Melk: Hier begann die Geschichte Österreichs. Unter den Mauern verbergen sich die Spuren der Babenberger – und überraschende Funde, die alles in neuem Licht zeigen.
Ihre Songs klingen leicht – doch dahinter stecken Herzschmerz, Selbstzweifel und echte Lebensthemen. Ava Fina spricht über ihre neue EP, prägende Jahre in Peru, warum Musik für sie eine emotionale Reise ist und hat auch neuen Song dabei.
Zwischen Weltkarriere und Mentorin: Elīna Garanča spricht im KURIER Talk über ihren künstlerischen Neuanfang, weshalb sie bei jungen Sängerinnen und Sängern mehr Disziplin fordert und den Neustart von „Klassik unter Sternen“ in Grafenegg.