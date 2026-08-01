„Collision Eye“ als Schutzengel für Pannenhelfer

Für tausende Schüler werden die Sommerferien zur Lernzeit: Sie bereiten sich auf die Nachprüfung vor. Sozialpädagogin Christine Piriwe von „Rad auf Draht“ erklärt, wie die Vorbereitung gelingt, warum Pausen wichtig sind und wie Eltern unterstützen können, ohne zusätzlichen Druck aufzubauen.