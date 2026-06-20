Geheimrezept aus Gmünd: So entstehen echte Mohnzelten

Seit 140 Jahren ist Sefra in Familienhand. Im Business Gespräch erzählt Geschäftsführer Christian Seidler, wie das Unternehmen Krisen und Kriege überstanden hat, wie das bunte Zebra entstand und warum Tapeten heute ein Comeback feiern.
Der Streetartkünstler Golif hat sich mit seinen großangelegten Werken schon in ganz Europa verewigt. Jetzt ist seine Kunst auch in der Lerchenfelderstraße in Wien zu sehen „Pfandkellner*innen“ heißt das Projekt und soll dafür sorgen das Pfanddosen und Flaschen dahin kommen, wo sie hingehören.