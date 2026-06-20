Geheimrezept aus Gmünd: So entstehen echte Mohnzelten

Der Streetartkünstler Golif hat sich mit seinen großangelegten Werken schon in ganz Europa verewigt. Jetzt ist seine Kunst auch in der Lerchenfelderstraße in Wien zu sehen „Pfandkellner*innen“ heißt das Projekt und soll dafür sorgen das Pfanddosen und Flaschen dahin kommen, wo sie hingehören.