Land Burgenland will zum Zu-Fuß-Gehen motivieren

Tradition trifft Genuss: Die Doku zeigt die burgenländische Küche von deftigen Klassikern wie Max Stiegls Sautanz und Krautfleckerl bis zur süßen Esterházy-Schnitte. Authentisch, regional und voller Geschichten hinter den Rezepten.
Doris Pfingstner hat aus einer einst schwierigen Wiener Mittelschule einen preisgekrönten Standort gemacht. Im "Salon Salomon" erklärt die Direktorin, weshalb Strenge und Wertschätzung kein Widerspruch sind und wie man auch bildungsferne Kinder zu Leistung und Perspektive führt.