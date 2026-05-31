Gemeinsam für den See: Große Paddel-Aktion am Neusiedler See

ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll spricht im "Salon Salomon" über Druck, Krisen und Macht in Sport, Politik und Wirtschaft. Er erzählt über die Zusammenarbeit mit Ralf Rangnick, das WM-Spiel gegen Argentinien, spricht über Reformstau im Staat – und warum Humor eine Überlebensstrategie ist.