Gemeinsam für den See: Große Paddel-Aktion am Neusiedler See

Kurz vor seinem Abschied als Generalstabschef spricht Rudolf Striedinger in der KURIER TV-Sendung "bei Gebhart" über Aufrüstung, Wehrdienstverlängerung, Russlands Raketen, Drohnenkrieg und die Frage, ob Österreich wirklich ausreichend verteidigungsfähig ist.
ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll spricht im "Salon Salomon" über Druck, Krisen und Macht in Sport, Politik und Wirtschaft. Er erzählt über die Zusammenarbeit mit Ralf Rangnick, das WM-Spiel gegen Argentinien, spricht über Reformstau im Staat – und warum Humor eine Überlebensstrategie ist.
Türkisblaues Wasser, die wohl schönste Aussicht über Wien und echtes Sommerfeeling: Mit den ersten 30 Grad zieht es die Wiener ins Krapfenwaldbad. Warum das Kultfreibad für viele ein Stück Urlaub mitten in der Stadt ist.