Der Journalismus verändert sich rasant: KI, Digitalisierung und steigende Anforderungen fordern neue Kompetenzen. Im INSIDE Talk erklärt Nikolaus Koller, Geschäftsführer der Österreichischen Medienakademie, warum Weiterbildung unverzichtbar ist und welche Fähigkeiten jetzt zählen.
Die Raiffeisenlandesbank Burgenland lud zu ihrer Frühlingssoirée ins Schloss Esterházy in Eisenstadt. Stargast und Keynote-Speakerin des Wirtschaftsempfangs war die Ex-Profifußballerin Viktoria Schnaderbeck.
Die kleinsten Affen der Welt leben jetzt im Haus des Meeres. Die nur rund 120 Gramm leichten Zwergseidenäffchen haben sich langsam eingelebt. Warum sie so besonders sind und wie es ihnen aktuell geht – KURIER TV Tierwelten vom 9.4.2026