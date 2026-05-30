ÖFB-Kicker Baumgartner: Klare Ansage vor Fußball-WM

KURIER TV Weekend Magazin vom 30.05.2026

Von Johannes Marksteiner

30.05.26, 06:00

(kurier.tv ) 30.05.26, 06:00

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