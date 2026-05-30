ÖFB-Kicker Baumgartner: Klare Ansage vor Fußball-WM

Türkisblaues Wasser, die wohl schönste Aussicht über Wien und echtes Sommerfeeling: Mit den ersten 30 Grad zieht es die Wiener ins Krapfenwaldbad. Warum das Kultfreibad für viele ein Stück Urlaub mitten in der Stadt ist.
Die EU fordert mehr Gehaltstransparenz – Die Unternehmen stehen vor einem massiven Umbruch. Was jetzt auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer zukommt, diskutieren Experten Richard Melbinger und Tina Krainer im Business Gespräch.
Der Neusiedler See war am Wochenende Kulisse für ein besonderes Ereignis: Bei der „Lakemania“ sind mehr als 300 Paddlerinnen und Paddler unterwegs. Sie wollen den See erleben und gleichzeitig auf den Klimawandel aufmerksam machen.