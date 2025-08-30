Mehr aus KURIER TV Weekend

Eröffnung des Neustifter Kirtags & Musikerin Ella Stern im Studio

So wird der ESC 2026 & Tag der Menschlichkeit

Ella Stern: Deutschpop mit royaler Attitude

Pilgerwege in der Steiermark & Jakobsweg in Gallizien

Festivalauftakt am Frequency Festival

Weniger Salz, mehr Geschmack – die neue Würzrevolution aus Niederösterreich

Das Rezept für Erfolg? Regionalität, Mut und eine klare Vision. Wie Christoph und Dominik Salomon auf eine neue Generation von Gewürzen, die mehr Aroma und weniger Salz in die Töpfe bringt, setzen.

Video: F16-Kampfjet stürzt ab - Pilot kommt ums Leben

Beim Absturz eines F-16-Kampfjets der polnischen Luftwaffe in Zentralpolen ist der Pilot ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich während der Probe für eine Flugshow.

ÖBB: Sommer-Sperren vorbei – neue Baustellen ab September

Freie Fahrt für Pendlerinnen und Pendler: Mit Ende der Sommersperren nehmen ab Montag mehrere wichtige Bahnstrecken in Niederösterreich und Wien wieder den Betrieb auf – darunter die Franz-Josefs-Bahn, die Laaer Ostbahn, die Flughafen-Schnellbahn S7 sowie die S-Bahn-Stammstrecke. Doch es stehen bereits neue Sperren bevor.

FPÖ will jetzt "kompakten Pilnacek-U-Ausschuss" einsetzen

KURIER TV News vom 29.08.2025

Österreich: Ex-Diplomaten fordern harte Maßnahmen gegen Israel im Gazakrieg

26 ehemalige und aktive österreichische Diplomaten – darunter Ex-Außenministerin Benita Ferrero-Waldner – haben die Bundesregierung in einem offenen Brief aufgefordert, im Gazakrieg über bloße Kritik hinauszugehen.

