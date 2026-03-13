Laut Alpenverein: Österreichische Gletscher befinden sich "im Todeskampf"

Ärztemangel, lange Wartezeiten und der Streit um Gastpatienten zwischen Wien und Niederösterreich: Beim KURIER-Live-Event in Gänserndorf diskutierten Experten aus Spital und Medizin über die Zukunft der Gesundheitsversorgung.
Iranische Streitkräfte nehmen immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. Mit den Attacken will die Regierung in Teheran die Kosten für eine Fortsetzung des Krieges in die Höhe treiben.
Am Donnerstag traf sich der SPÖ-Rathausklub zu seiner jährlichen Arbeitsklausur. Rund 160 Delegierte waren nach Andau im Burgenland eingeladen. Das Motto lautete „Wien voran: Arbeit, Aufschwung, Zukunft“ – also ein eindeutiges Zeichen, dass Wirtschaftsthemen wieder im Mittelpunkt stehen werden.