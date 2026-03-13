Laut Alpenverein: Österreichische Gletscher befinden sich "im Todeskampf"

KURIER News vom 13.03.2026

Von Johannes Marksteiner

13.03.26, 14:44

(kurier.tv ) 13.03.26, 14:44

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