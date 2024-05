Opel-Manager Stefan Barth: „Der Manta war ein Segen“

Aspern – das Opel-Werk am Wiener Stadtrand liegt etwas traurig da. Still ist es rund um die Produktionshallen, nur noch bis Mitte Juli werden hier Schaltgetriebe produziert – dann ist Schluss.

Hier treffen wir Stefan Barth, Österreich-Manager der Marke Opel. Wir machen mit ihm eine gemeinsame Ausfahrt, wollen stadtauswärts Richtung Groß-Enzersdorf. Mit dem neuen Opel Astra, in der vollelektrischen, blitzblauen Version.

Gleich zu Beginn unserer Ausfahrt reden wir über das Werk in Aspern. Seit 1979 ist es ein Teil der österreichischen Industriegeschichte, die Verträge wurden damals zwischen Kanzler Bruno Kreisky und Opel feierlich unterzeichnet. Es sollte für 100 Jahre hier produziert werden. „Die Automobilindustrie ist stark im Wandel“, sagt Stefan Barth. „Opel feiert im Juni 125 Jahre Autoproduktion – da gab es immer wieder Neuerungen. In der Stellantis-Organisation geht alles Richtung Automatik-Getriebe und Elektrifizierung – und hier in Apern wird eben noch ein Schaltgetriebe gefertigt – leider“. Barth verweist darauf, dass das eine alleinige Entscheidung von Stellantis ist, nicht von Opel. Man merkt ihm das Bedauern an. Die Zukunft sei die E-Mobilität, da schreite auch die Entwicklung bei Opel zügig voran. „Ab 2028 sind wir vollelektrisch“, erklärt Barth, als er mit dem Astra aus der Einfahrt biegt. Er will lieber von den Vorzügen der Elektroautos reden. „Vom Fahrzeug hört man nichts mehr. Das gefällt mir besonders, diese Laufruhe bei den Elektrischen“, so Barth.

Zielgruppe für den Astra seien junge Fahrerinnen und Fahrer und natürlich die angestammten Opel-Kunden. Barth: „Die sind im Alter von 45 aufwärts, technikaffin und sie mögen dynamische Fahrzeuge. Modern German sagen wir dazu, dieser Designansatz spricht unsere Kunden sehr an“, erklärt Barth.