Regional Kompakt vom 24.06.2026

Die Waldschule im Föhrenwald am Rand von Wiener Neustadt ist ein Vorzeigeprojekt für Inklusion. Bis 2040 soll Österreich komplett mit erneuerbaren Energien versorgt werden, dashalb wird Österreichs grösstes Umspannwerk ausgebaut. .Das Wiener Tierschutz hat seine Heimat schon lange vor den Toren der Stadt. Jetzt hat der Förderverein beschlossen neu zu bauen und zwar in Wöllersdorf.