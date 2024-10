Ice Ice Baby: Eisbaden als Kick

Die Sommerregion Attersee will auch Gäste zur kalten Zeit anlocken – etwa mit kaltem Wasser. Also schaut sich KURIER-Reisechef Axel Halbhuber an, wie ein Eisbad gelingen kann.

Axel Halbhuber Von 19.10.24, 19:00

