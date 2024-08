Wie rettet man Ertrinkende? Wir waren mit der Österreichischen Wasserrettung unterwegs

Wenn ein entspannter Badetag in einem Notfall endet: 40-50 Ertrinkungstote werden laut Statistik in Österreich jährlich gezählt. Wie Sie die Gefahren im Wasser schnell erkennen können und sich sowie andere am besten schützen, sehen Sie hier.

Judith Tieber Von 05.08.24, 17:00

(kurier.tv ) 05.08.24, 17:00