Ob Schwein, Gans oder Kuh: wir besuchen Österreichs einzige Filmtiertrainerin

Haarige und gefiederte Filmtierstars sieht man in Werbung und Film immer wieder. Was auf dem Bildschirm aber so natürlich aussieht, erfordert in Wahrheit viel Arbeit und Kreativität.

Katharina Hierhacker Von 02.09.24, 13:41

(kurier.tv ) 02.09.24, 13:41