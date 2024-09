Wiener Derby: Fanforscher Harald Lange über Gewaltprävention in der „Kurve"

Seit Jahrzehnten ist er in Fußballstadien und den Treffs von Fanklubs unterwegs. Der Sportwissenschaftler forscht an der Uni Würzburg in Bayern über Fankultur insbesondere im Fußball.

Karoline Krause-Sandner und Angelika Bräuml Vonund 27.09.24, 19:15

(kurier.tv ) 27.09.24, 19:15