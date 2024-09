KPÖ-Chef Schweiger: „Der Wahlkampf ist sehr inhaltslos“

Tobias Schweiger will mit der KPÖ in den Nationalrat einziehen. In der Sendung "bei Gebhart" spricht der Spitzenkandidat über den Kampf gegen die Teuerung, leistbares Wohnen, seinen Abschied von den Jungen Grünen und den linken Kurs von Andreas Babler in der SPÖ

Martin Gebhart Von 04.09.24, 20:15

(kurier.tv ) 04.09.24, 20:15