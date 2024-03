Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

"Chantal im Märchenland": Statt Göhte nun Gebrüder Grimm

In Fack ju Göhte ist Jella Haase als Chantal zur Höchstform aufgelaufen und wurde zum Publikumsliebling. Jetzt startet in den Kinos ein Spin Off: Kathi Hierhacker hat den Cast vorab getroffen.