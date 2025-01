Anja Haider-Wallner ist die grüne Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl im Burgenland. Nach der Wahl scheint vieles möglich – von Regierungsbeteiligung bis hin zum Scheitern an der Vier-Prozent-Hürde. In der Sendung "bei Gebhart" spricht sie über die Wirtschaftspolitik von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Rolle der Grünen und ihren ausgestreckten Arm in Richtung SPÖ und ÖVP.