Hitzewelle: So bewahren Sie einen kühlen Kopf

Die heißen Tage halten weiter an. In Großstädten wie Wien man die Hitze nun besonders stark zu spüren. Wie man sich in Wien abkühlen kann, hat sich Katharina Strasser angesehen.

Marcel Schachinger Von 16.07.24, 17:00

(kurier.tv ) 16.07.24, 17:00