Hochwasser: Arbeitsklausur ÖVP Niederösterreich

Das Hochwasser letzten Monat hat Niederösterreich hart getroffen, es sind Schäden in Milliardenhöhe entstanden. Am Mittwoch hat die Volkspartei in ihrer Arbeitsklausur über weitere Zuschüsse für die Opfer gesprochen.

Thorsten Simon Von 09.10.24, 17:25

(kurier.tv ) 09.10.24, 17:25