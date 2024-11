Europa im Produktivitätsdilemma: Experten diskutieren Lösungen und Maßnahmen

Während die USA ihre Produktivität kontinuierlich steigern, stagniert diese in Europa und Österreich. Hochkarätige Experten diskutierten im Rahmen des Zukunftstalks "Accent on the Future" im Grand Ferdinand über die Gründe und Lösungen für die stagnierende Produktivität.

(kurier.tv ) 21.11.24, 16:12