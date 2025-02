Neues KI-Labor

Künstliche Intelligenz ist immer weiter am Vormarsch – essenziell ist der richtige Umgang damit. Genau deshalb wird in die Forschung investiert. An der Fachhochschule Sankt Pölten gibt es jetzt ein neues KI-Labor. Wir schauen uns an, was dahintersteckt.

Josef Schmidt Von 26.02.25, 17:00

(kurier.tv ) 26.02.25, 17:00