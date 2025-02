WKNÖ-Matinee: Unternehmer tanken Zuversicht mit Ralf Rangnick

Zuversicht ist am Sonntag in einer Matinee am Wiener Flughafen versprüht worden. Die Wirtschaftskammer Niederöeterreich hat geladen: mit Stargast Ralf Rangnick.

