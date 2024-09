Unwetter: KURIER hilft Behindertenheim Hollabrunn

Wetterextreme haben in diesem Sommer in vielen Orten Österreichs enorme Schäden verursacht. Besonders hart getroffen hat es ein Behindertenheim in Hollabrunn. Die Bewohner stehen vor dem Nichts. Jetzt hilft der KURIER.

Katharina Hierhacker Von 10.09.24, 17:00

(kurier.tv ) 10.09.24, 17:00