Wachau bereitet sich auf Marillenernte vor: Startschuss für die Erntezeit

Letztes Jahr kam es in vielen Orten in der Wachau zum Ernteausfall von 95%. Wie sieht es heuer aus? Wir haben beim Obmann des Wachauer Marillenvereins in Mitterndorf nachgefragt.

Katharina Hierhacker Von 04.07.24, 18:00

(kurier.tv ) 04.07.24, 18:00