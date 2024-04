Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

Wlazny tritt mit Bierpartei fix bei der Nationalratswahl an

Dominik Wlazny will es wissen: Der Mediziner und Musiker - auch bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo - will mit der Bierpartei in den Nationalrat.