Ein Ranger bei der Arbeit am Neusiedlersee und wir prüfen die Wasserqualität der Badeseen

Das KURIER TV-Magazin vom 13.08.2024 mit 2x See: wir sind bei einem Ranger am Neusiedler See zu Gast und erkundigen uns, wie es um die Wasserqualität in unseren Badeseen steht.

Marcel Schachinger Von 13.08.24, 17:00

