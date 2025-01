Der energy.talk ist eine exklusive Talkreihe, die in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Solar One ins Leben gerufen wurde und sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Da dieses Format eine aufwendige Contentproduktion erfordert, wurden gleich zwei Talks hintereinander vor Ort aufgenommen. Jede Episode hat eine Länge von 25 Minuten. Solar One erhält die Nutzungsrechte für alle Kommunikationskanäle. Die Ausstrahlung erfolgt auf KURIER TV sowie auf einem eigenen Channel auf der Mediathek.