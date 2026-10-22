Die Welt scheint verrückter denn je – und liefert Martin Puntigam jede Menge Stoff. Im „Herrlich ehrlich“-Gespräch erzählt er über sein neues Programm „Der heilige Puntigam“, spricht über Trump, rechte Politik, Milliardäre und - warum Satire für ihn bedeutet, nach oben zu treten und nicht nach unten.