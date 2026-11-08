Burgenland setzt auf Weintourismus als Wachstumsmotor

Die SPÖ setzt große Hoffnungen auf Finanzminister Markus Marterbauer. Doch wie geht es nach Bablers Rückzug weiter? KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart und Innenpolitik-Expertin Ida Metzger analysieren die SPÖ-Krise, die Sozialhilfe-Reform und den Kurs der FPÖ.