Burgenland setzt auf Weintourismus als Wachstumsmotor

13.000 Mitglieder, enge Verbindungen zur Politik und ein Ruf als schwarzes Netzwerk. Im „Salon Salomon“ spricht CV-Vorsitzender Andreas Zakostelsky über politische Macht, konservative Werte, die Abgrenzung zu schlagenden Burschenschaften und warum der Sonntag arbeitsfrei bleiben soll.
Die SPÖ setzt große Hoffnungen auf Finanzminister Markus Marterbauer. Doch wie geht es nach Bablers Rückzug weiter? KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart und Innenpolitik-Expertin Ida Metzger analysieren die SPÖ-Krise, die Sozialhilfe-Reform und den Kurs der FPÖ.