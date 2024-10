Cheyenne Ochsenknecht: Vom Laufsteg in den Kuhstall

Sie startete ihre Laufsteg-Karriere mit 16 in Berlin. Heute lebt sie mit ihrem Ehemann Nino in die Steiermark. Mit Lisa Trompisch spricht der Reality-Doku-Star über ihr Leben am Bauernhof, Rinderzucht und wie sie mit Kritik umgeht.

Lisa Trompisch und Angelika Bräuml Vonund 20.10.24, 19:00

(kurier.tv ) 20.10.24, 19:00