Mehr aus KURIER News

KURIER News

Fix: Social-Media-Verbot bis 14 und Lehrplanreform mit Latein-Kürzung

Abspielen
KURIER News

Regierung bei neuem Gesetz zum Ökostrom-Ausbau einig

Abspielen
KURIER News

Trotz harter Kritik: Grüne stimmen Spritpreisbremse zu

Abspielen
KURIER News

Gute Aussichten auf seltene Erden: EU schließt Handelsdeal mit Australien

Abspielen
KURIER News

Nationalrat: Hitzige Debatte um Spritpreisbremse

Abspielen

Mehr aus kurierTV

Reportagen

Axel fährt weg: Mexiko - Flucht in die Karibik

Neue Reise-Doku auf KURIER TV: Reisechef Axel Halbhuber nimmt Sie mit nach Cancún/Yucatán. Die Hauptstadt der Karibik und die berühmte Halbinsel bieten nicht nur viel Traumstrand, sondern auch tolle Ausflüge.

Abspielen
Herrlich ehrlich

40 Figuren, ein Leben: Nadja Maleh über Humor, Herkunft und harte Wahrheiten

Sie wollte immer auf die Bühne – doch ihre Stimme machte nicht mit. Heute ist genau sie ihr stärkstes Werkzeug: Multitalent Nadja Maleh spricht in der Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" über Durchhaltevermögen und ihr neues Kabarettprogramm "Zuckergoscherl".

Abspielen
KURIER TV Weekend

Sidrit Vokshi performt "Wenn ich rauche"

Singer/Songwriter Sidrit Vokshi zu Gast im Studio mit seiner neuen Single. KURIER TV Weekend vom 29.03.2026

Abspielen
KURIER TV Weekend

Warum Mexiko eine Reise wert ist

Die Reisetipps der Woche von KURIER-Reisechef Axel Halbhuber

Abspielen
Salon Salomon

MED TRUST-Gründer Trenker: „Ich habe alles selbst aufgebaut"

Vom Kellerbüro zum internationalen Konzern: Werner Trenker erzählt im "Salon Salomon", wie er MED TRUST aufgebaut hat, warum ihn Bürokratie mehr bremst als Konkurrenz – und weshalb seine Kunstsammlung sogar im Stephansdom für Streit sorgt.

Abspielen