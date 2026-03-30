Neue Reise-Doku auf KURIER TV: Reisechef Axel Halbhuber nimmt Sie mit nach Cancún/Yucatán. Die Hauptstadt der Karibik und die berühmte Halbinsel bieten nicht nur viel Traumstrand, sondern auch tolle Ausflüge.
Sie wollte immer auf die Bühne – doch ihre Stimme machte nicht mit. Heute ist genau sie ihr stärkstes Werkzeug: Multitalent Nadja Maleh spricht in der Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" über Durchhaltevermögen und ihr neues Kabarettprogramm "Zuckergoscherl".
Vom Kellerbüro zum internationalen Konzern: Werner Trenker erzählt im "Salon Salomon", wie er MED TRUST aufgebaut hat, warum ihn Bürokratie mehr bremst als Konkurrenz – und weshalb seine Kunstsammlung sogar im Stephansdom für Streit sorgt.