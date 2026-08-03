In ihrer ersten offiziellen Reaktion nach dem massenhaften Andrang von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta hat die marokkanische Regierung den Zwischenfall unter anderem mit Falschinformationen im Internet erklärt.
Schauspiel liegt ihm im Blut: Manuel Witting erzählt, warum ihn seine berühmte Familie anfangs eher blockierte, warum ihn heute vor allem die Bühne begeistert, spricht über die Zukunft seines Berufs im Zeitalter der KI und seine Rolle im Stück „Der Tausch“.
Einer der erfolgreichsten Gesundheitsmanager fordert tiefgreifende Reformen, weniger Bürokratie und mehr Eigenverantwortung. Julian Hadschieff spricht im „Salon Salomon“ über seinen außergewöhnlichen Weg vom sehbehinderten Leistungssportler zum erfolgreichen Unternehmer und die Pflegekrise.