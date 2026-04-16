Auszeit-WG für strafunmündige Intensivtäter*innen ab Mai in Wien

Für Thomas Schmid, den ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, hat sich das Blatt gewendet. Zuletzt war er als Kronzeuge im Verfahren gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger aufgetreten. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Linz gegen ihn selbst. Wegen des Verdachts der falschen Zeugenaussagen.
In der Nacht auf Donnerstag kam es in Linz zu einem tragischen Zwischenfall: Ein 27-jähriger Mann griff Polizeibeamte mit einer Schere und einer Spritze an. Die Situation eskalierte, und die Polizei setzte ihre Schusswaffe ein - der Mann verstarb noch am Tatort.
In der Sendung "bei Gebhart" spricht die ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner - zuständig für Energie und Tourismus - über die Spritpreisbremse, CO₂-Abgabe, günstigen Strom, Inflation und politische Spielräume in der Krise.