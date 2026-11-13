Engelmayer zieht Bilanz: „7. Oktober hat vieles verändert“

Was steckt in unserem Trinkwasser, das wir mit freiem Auge nicht sehen können? Dazu kommen Mikroplastik, mögliche Verunreinigungen, Bleirohre in Altbauten und die Frage, wie sicher Wiens Wasser tatsächlich ist.
Reisen bedeutet Freiheit – doch für Menschen im Rollstuhl beginnt der Urlaub oft mit aufwendiger Planung. Martin Bruno Walther erzählt im KURIER Talk, welche Hindernisse es gibt, wo barrierefreies Reisen bereits funktioniert und was sich dringend ändern muss.
Michael Wagner, Präsident der Österreichischen Plattform für Patient:innensicherheit und Christoph Klaus, Genetiker und Experte für Infektionsprävention bei Schülke & Mayr erklären, wie gefährliche Infektionen verhindert werden können.
Das Wiener Volkskundemuseum steht vor einem umfassenden Neustart: Mit 25 Millionen Euro EU-Förderung wurde das historische Gebäude saniert. Ab Mai 2027 soll das Museum schrittweise wieder seine Türen öffnen. - KURIER TV aktuell vom 12.11. 2026