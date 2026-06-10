Marterbauer attackiert ÖVP und Grüne: "Danke für nichts!"

Während in Österreich der Sommer beginnt, startet auf der anderen Seite der Welt die Skisaison. Roland und Wolfram Kautzky berichten von einem außergewöhnlichen Skigebiet nahe Melbourne mit österreichischen Skilehrern und Kaiserschmarrn in der „Jodel“-Lodge.
Österreich fiebert der WM entgegen: Vicky Schnaderbeck analysiert die Stärken und Schwächen des ÖFB-Teams. Warum Konrad Laimer Rangnicks Fußball perfekt verkörpert, welche Rolle Wanner und Chukwuemeka spielen könnten und weshalb Österreich sogar vom Gruppensieg träumen darf.