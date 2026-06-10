Marterbauer attackiert ÖVP und Grüne: "Danke für nichts!"

KURIER News vom 10.06.2026

Von Johannes Marksteiner

10.06.26, 16:55

(kurier.tv ) 10.06.26, 16:55

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