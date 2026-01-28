Olympia: ÖOC-Team vereidigt und von Van der Bellen verabschiedet

KURIER Innenpolitik Chefin Johanna Hager und ÖBB-Konzernsprecher Peter N. Thier sprechen über ihren Thriller nah an der Realität, Journalismus unter Druck, PR mit System – und warum Wahrheit heute immer öfter konstruiert wird.
Die Vorsorgestudie 2025 im Auftrag von Erste Bank, Sparkassen und Wiener Städtische zeigt einen klaren Trend: Private finanzielle Vorsorge gewinnt in Österreich deutlich an Bedeutung. Wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen verstärken das Bedürfnis nach finanzieller Absicherung.