Peršmanhof-Einsatz - Museum und Betroffene fordern Entschuldigung

Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer über die großen Herausforderungen – von Lieferengpässen bis zur Digitalisierung und warum persönliche Beratung auch in Zukunft unersetzlich bleibt.
Gerichtsmediziner Walter Rabl weiß, was passiert, wenn der Tod mehr Antworten gibt als die Polizei. In „Leichen lügen nicht“ zeigt er gemeinsam mit Birgit Kofler-Bettschart, wie forensische Wissenschaft Leben verändern kann – und warum in Österreich viel zu selten die Wahrheit ans Licht kommt.