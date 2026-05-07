Polizeieinsatz nach Schüssen vor Gasthaus in Linz: Drei Tote

Russland bereitet sich auf den „Tag des Sieges“ vor.
Die Militärparade in Moskau findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt – während Präsident Wladimir Putin mit wachsenden innenpolitischen Herausforderungen konfrontiert ist.
Die Wiener Urania‑Sternwarte erhält ein neues Teleskop – genauer gesagt ein neues Fernrohr, da das bisherige technisch überholt ist. Das neue Gerät soll eine höhere Bildqualität liefern und einfacher zu bedienen sein. Der Austausch erfordert jedoch einen aufwendigen Umbau der Anlage.