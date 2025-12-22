Mehr aus KURIER News

Regierung zog positive Bilanz über bisherige Arbeit

Aufatmen in Bad Tatzmannsdorf: Avita-Therme sperrt wieder auf

Sydney-Attentäter wegen 15-fachen Mordes angeklagt

US-Präsident Donald Trump klagt BBC auf zehn Milliarden Dollar

Australien prüft nach Anschlag auf Juden striktere Waffengesetze

Sport Talk

Josef Pröll: „Das wird das teuerste Turnier, das der ÖFB je hatte"

USA, Erwartungsdruck, Millionen: ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll über die Fußball-WM 2026 und Fans, klare Worte zu Rangnick und Nationalstadion.

Zwei neue Gefängnisse für Österreich 2026

Österreichs Justizanstalten sind überfüllt. Um die Situation zu verbessern, gibt es für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nur eine Lösung: neue Gefängnisse.

Weihnachtsfeeling pur: Handwerk, Tradition, & besondere Adventmärkte

Das KURIER TV Weihnachtsmagazin 2025: Mariazeller Lebkuchen, handgeschnitzte Krippen, Duftkerzen und besondere Adventmärkte in der Wachau. Kathi Hierhacker & Michi Baumgartner nehmen Sie mit auf eine festliche Reise voller Weihnachtszauber.

Epstein-Akten: Entferntes Trump-Foto wieder online

Das US-Justizministerium hat ein Foto von US-Präsident ⁠Donald Trump wieder in die veröffentlichten Akten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey ‌Epstein aufgenommen. Es war zuvor entfernt worden, um es zu überprüfen.

Macht, Migration, Misstrauen: Die Analyse zum politischen Jahr 2025

Die Sorgen der Menschen – und der Höhenflug der FPÖ: KURIER Chefredakteur Martin Gebhart und Innenpolitik-Expertin Ida Metzger analysieren, was Integration und Teuerung mit dem politischen Machtgefüge machen.

