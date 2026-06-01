Sie bringt Menschen seit Jahren zum Lachen – doch hinter der starken Bühnenfrau steckt weit mehr. Kabarettistin Gudrun Nikodem-Eichenhardt spricht über ihr Solo-Programm, gesellschaftlichen Druck, weibliche Rollenbilder und den Mut, den eigenen Weg zu gehen.
Kurz vor seinem Abschied als Generalstabschef spricht Rudolf Striedinger in der KURIER TV-Sendung "bei Gebhart" über Aufrüstung, Wehrdienstverlängerung, Russlands Raketen, Drohnenkrieg und die Frage, ob Österreich wirklich ausreichend verteidigungsfähig ist.
ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll spricht im "Salon Salomon" über Druck, Krisen und Macht in Sport, Politik und Wirtschaft. Er erzählt über die Zusammenarbeit mit Ralf Rangnick, das WM-Spiel gegen Argentinien, spricht über Reformstau im Staat – und warum Humor eine Überlebensstrategie ist.