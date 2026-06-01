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Höhlendrama in Laos: Fünf gerettet, zwei Goldsucher weiter vermisst

Nach der Rettung von fünf Goldsuchern gibt es in Laos neue Hoffnung: Einsatzkräfte haben einen weiteren Zugang zu dem überfluteten Höhlensystem entdeckt. Zwei Männer gelten weiterhin als vermisst.

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Herrlich ehrlich

Gudrun solo: Die Kernölamazone zeigt ihre unbekannte Seite

Sie bringt Menschen seit Jahren zum Lachen – doch hinter der starken Bühnenfrau steckt weit mehr. Kabarettistin Gudrun Nikodem-Eichenhardt spricht über ihr Solo-Programm, gesellschaftlichen Druck, weibliche Rollenbilder und den Mut, den eigenen Weg zu gehen.

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Gemeinsam für den See: Große Paddel-Aktion am Neusiedler See

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Generalstabschef Striedinger: „Neutralität allein schützt Österreich nicht“

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ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll spricht im "Salon Salomon" über Druck, Krisen und Macht in Sport, Politik und Wirtschaft. Er erzählt über die Zusammenarbeit mit Ralf Rangnick, das WM-Spiel gegen Argentinien, spricht über Reformstau im Staat – und warum Humor eine Überlebensstrategie ist.

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