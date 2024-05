Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

Götterklang trifft Donaugold: Drei Weltstars auf der Bühne in Tulln

Klassik-Paar Lidia Baich und Andreas Schager geben Einblick in das einzigartige Programm beim „Klassik-Open Air" am 22. 8. in Tulln.