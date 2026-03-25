Vienna Soil Dialog: Bodenschutz und Wachstum im Fokus

Wenn im Garten plötzlich ein Mord passiert, ist Bestsellerautorin Martina Parker nicht weit. Die Krimiautorin spricht über ihren neuen Fall, skurrile Figuren, Verfilmungen – und darüber, warum sogar Tomatenpflanzen bei ihr eine Chance bekommen.
Futsal in Österreich wächst – aber mit großen Hürden. Im KURIER Talk gibt Aleks Ristovski Einblicke in eine intensive Saison, spricht über fehlende Infrastruktur und blickt auf die kommenden Länderspiele.
Die medizinische Versorgung ist in den letzten Jahren viel individueller geworden, so steht die Gendermedizin immer mehr im Fokus. Das zeigte auch der Patientinnen-Kongress, der am Wochenende in Wien stattgefunden hat.